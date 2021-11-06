مصدر: 23 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

شهدت منطقة القرنة، في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، إقبالًا متوسطًا من السياح على رحلات البالون الطائر في البر الغربي غرب محافظة الأقصر، لمشاهدة المعالم الأثرية والتاريخية من أعلى نقطة في البر الغربي، حيث يمكنهم مشاهدة جميع المعابد بمحافظة الأقصر من الأعلى، وسط حالة من المرح والفرحة بين السياح من الكبار والأطفال من مستقلي رحلات البالون الطائر.

مشاهدة معابد الأقصر من البالون

وحسب مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، بلغ عدد الرحلات المحلقة في سماء منطقة البر الغربي 23 رحلة بالون طائر تُحلق في سماء محافظة الأقصر، لمشاهدة معبد الدير البحري «حتشبسوت»، والرامسيوم، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقابر النبلاء ومنطقة العساسيف في القرنة.

معابد الأقصر في البر الشرقي

كما تضم رحلات السياح داخل الأقصر مشاهدة معابد البر الشرقي، حيث يفصله عن البر الغربي نهر النيل، وهي معبدي الأقصر والكرنك ومعبد إسنا وغيرها من المناطق الأثرية بالمحافظة السياحية.

وتُنظم الرحلات السياحية مع التزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مختلف دول العالم، حيث يلتزم السياح بالتباعد الاجتماعي مع ارتداء الكمامات الواقية.

وتستعد محافظة الأقصر لأكبر حدث يهدف للترويج السياحي لها، وهو حفل افتتاح طريق الكباش العالمي بحضور كبار القادة على المستويين المحلي والدولي، وعدد كبير من السياح على مستوى العالم، وغيرهم من المسؤولين على مستوى المحافظة.