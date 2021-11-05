محافظ الأقصر السابق ينشر الفيديو الترويجي لاحتفالية الكباش على «تويتر»

شارك الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر السابق والمستشار السياسي ببرنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة حاليا، مقطع فيديو ترويجي خاص باحتفالية طريق الكباش، وذلك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

يذكر أن المقطع الدعائي الترويجي، نشرته وزارة السياحة والآثار مؤخرًا على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ دعمًا وترويجًا للاحتفالية الكبرى التي ينتظرها العالم أجمع خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور كبار القادة على المستويين المحلي والدولي.

«حفل طريق الكباش»

وتستعد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة في إقامة أكبر حفل تشهده المحافظة السياحية خلال السنوات الأخيرة، وهو حفل افتتاح أكبر طريق آثري الذي يُسمى بطريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى.

فكان موكب إقامة الاحتفالات الكبرى في العصر القديم لدى المصريين القدماء خاصة في عيد الأوبت فضلًا عن الاحتفالات الأخرى التي كان يشهدها الطريق، ويتضمن مظاهر احتفال متنوعة أبرزها حمل الكهنة للزوارق أو المراكب بداية من معابد الكرنك متجهين لمعبد الأقصر وسط مدينة الأقصر.

استئناف العمل بتعليمات من «الرئيس»

والجدير بالذكر، بدأ محافظ الأقصر السابق في تولي مهام عمله بمحافظة الأقصر خلال الفترة بداية من عام 2015 وحتى الأشهر الأخيرة من عام 2018، وخلال فتره توليه منصبه محافظًا للأقصر جرى استئناف العمل بمشروع طريق الكباش في عام 2017 بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة البدء وإنجاز المشروع القومي.

لمشاهدة الفيديو الترويجي لوزارة السياحة والآثار لاحتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر يرجى الضغط ">هنا