أخبار المنيا: فحص أمراض المرأة وإزالة تعديات وزيارة بانوراما أكتوبر

قدمت مديرية الصحة في محافظة المنيا خدمات طبية لنحو 64 ألف سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لدعم المرأة، وأوقفت الوحدات المحلية بمركزي مغاغة وسمالوط تعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، ضمن أعمال الموجة الـ18 للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وزار وفد طلابي من جامعة المنيا بانوراما حرب أكتوبر المجيدة، والعرض المتحفي للبانوراما الذي يوثق قصة صمود وانتصارات الشعب المصري، كانت هذه أبرز الأخبار التي دارت في المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

فحص 64 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمنيا، إنه تم فخص 64 ألف و79 سيدة، ضمن مبادرة صحة المرأة، وهدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر، من خلال قياس الأوزان والأطوال وضغط الدم وتحليل السكر العشوائي وإجراء فحص على الثدي، لاكتشاف الأورام المبكرة، بحيث يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى المستشفيات العامة، لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك لدولة ونهر النيل والمجاري المائية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، حيث أكد المحافظ أنه تم إيقاف وإزالة 8 حالات تعديات بمركزي مغاغة وسمالوط.

زيارة لبانوراما حرب أكتوبر تخليداً لذكري النصر

كما أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت زيارة لبانوراما حرب أكتوبر، ضمن مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار «وعيك.. أمنك»، تخليداً للذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال وفد جامعة المنيا اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصور، أحد أبطال حرب أكتوبر، واللواء عبد الله شاهين مدير بانوراما أكتوبر، حيث أهداهما الوفد الطلابي «تورتة النصر»، التي تم إعدادها وتصميمها داخل كلية السياحة والفنادق بالجامعة.