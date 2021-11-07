أرخص 5 سيارات زيرو في مصر موديل 2022

يبحث قطاع كبير من المصريين عن أسعار السيارات الزيرو موديل العام الجديد 2022، وأن تكون بسعر مناسب، في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الكثيرون، في ظل ارتفاع أسعار السيارات وانتشار جائحة كورونا في العالم.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أرخص أسعار السيارات الزيرو موديل عام 2022، وفق تصريحات محمد أمير، صاحب معرض سيارات بمنطقة فيصل، في السطور التالية..

أرخص السيارات الزيرو في السوق المصرية

وبحسب أمير فإن السيارات الأرخص في السوق المصرية موديل عام 2022، الأوتوماتيك تنتمي لصناعة يابانية وصينية وأمريكية، وتبدأ أسعارها من 200 ألف جنيه وتصل حتى 250 ألف جنيه، وذلك وفق الأسعار المعلنة من الشركات، وهي كالآتي..

لادا جرانتا 2022

في يونيو الماضي، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «لادا» في مصر، أسعار سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 فئة الـ«أوتوماتيك A/T» بسعر بلغ 185 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيرى أريزو 5 2022

جاءت أسعار سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بسعر 178.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 194 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T Baseline Leather» بـ197.9 ألف، والفئة الرابعة «H/L» بـ211.9 ألف جنيه في السوق، وفق للوكيل المحلي في السوق المصرية.

تنتمي سيارة «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصانا، وناقل حركة سباعى السرعات.

شيفروليه أوبترا 2022

شيفروليه أوبترا 2022 من فئة السيارات السيدان التي تم طرحها فعليًا في مصر، وجاءت سعر الفئة الأولى 199.5 ألف جنيه مصري، والفئة الثانية 206 آلاف جنيه مصري، الفئة الثالثة 215.4 ألف جنيه مصري، الفئة الرابعة 221.9 ألف جنيه مصري.

ومن مميزات السيارة أنها ذات محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، وبقوة 110 أحصنة وعزم دوران 147 نيوتن/المتر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

تضم السيارة محركا بسعة 1200 سي سي، ويولد قوة 85 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم للدوران 113 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومترا/ ساعة، بها ناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ5 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 13.2 ثانية، وتستهلك 5.5 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر.

ويتم تصنيع السيارة وتجميعها واستيرادها من اليابان، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الألى 174.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 206.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 215.900 جنيه.

رينو لوجان 2022

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 أحصنة، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، أقصى سرعة للسيارة 175 كيلومترا، سعة خزان الوقود 50 لترا، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

وتنقسم أسعار تلك السيارة إلى 6 فئات، وهي الفئة الأولى E1 بسعر 179 ألف جنيه، الفئة الثانية E2 بسعر199 ألف جنيه، الفئة الثالثة E1 بسعر 209 ألف جنيه، الفئة الرابعة E2 بسعر219 ألف جنيه، الفئة الخامسة E3 بسعر 229 ألف جنيه، الفئة السادسة E3 BLACK EDTION بسعر 239 ألف جنيه.