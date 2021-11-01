تعرف على أرخص 5 سيارات زيرو واقتصادية في البنزين

السيارة الملاكي سواء سيدان أو هاتشباك أصبحت أحد أساسيات الحياه وليست سلعة ترفيهية كما كانت منذ عدة سنوات، وذلك بسبب بُعد المسافات بين العمل والمنزل أحيانا أو المنزل والجامعة فأصبح الآن لا غنى عن السيارة فهي جزء أساسي للأسرة، واختيار السيارة أصبح أيضًا صعبًا بسبب كثرة السيارات المنافسة والعلامات التجارية المختلفة في نفس الفئة السعرية وتكون اقتصادية في البنزين.

ويستعرض «الوطن» في تقرير من خلال تصريحات خبير من رابطة تجار السيارات في السوق المحلي على افضل السيارات الفئة الاقتصادية.

سوزوكى ألتو

السيارة سوزوكي التو العلامة التجارية اليابانية هي أرخص سيارة زيرو مستوردة في مصر وهي سيارة مصنعة ومجمعة في اليابان تعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيارة التو من افضل السيارات الاقتصادية ولكنها لا يوجد بها أي وسائل ترفيه، وأن متوسط استهلاكها للوقود 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لتر وتتسع السيارة لـ4 أفراد، السعر الرسمي لسوزوكي ألتو 130 ألف جنيه

إسبريسو

ما زالت العلامة التجارية اليابانية سوزوكي تقتحم السوق بالسيارات الميني فاصدرت سيارتها الجديدة سوزوكي سبريسو وهي تحتل المرتبة الثانية كأرخص سيارة مستوردة في مصر وتعمل بمحرك 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 67 حصان وعزم 90 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن السيارة استهلاكها للوقود 4.6 لتر لكل 100كم وحجم الشنطة الخلفية 239 لترا وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 145 ألف.

لادا جرانتا

هي أرخص سيارة سيدان في مصر بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 520 لتر وهي الأكبر في هذه الفئة والفئات الأعلى وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 149 ألف جنيه لموديل 2021

شيري أريزو 5

العلامة التجارية الصيني شيري أريزو 5 احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» وقال إن لسيارة الصينية شيري أريزو 5 وهي سيارة صينية تجميع محلي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 114 حصانا وعزم 141 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 7 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 430 لتر وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي يبدأ من 167 ألف جنيه.