«العناني» يعلق على إمكانية دعوة محمد صلاح لافتتاح المتحف المصري الكبير

رد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على استفسار الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، الخميس، حول إمكانية حضور شخصيات عالمية مشهورة مثل نجم ليفربول محمد صلاح، أو البروفيسور مجدي يعقوب لفعاليات ومناسبات تنظمها الوزارة.

أي رمز مصري عالمي هنحتاجه في احتفالية المتحف الكبير

وقال «العناني»، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج: «إن شاء الله المتحف المصري الكبير ده الحدث اللي هنعمل فيه حاجات وفعالية ضخمة، وأحنا شغالين عليها، وأي رمز مصري عالمي هنكون محتاجينه في احتفالية المتحف المصري الكبير، وسندعمه بتواجد شخصيات مصرية بارزة عالميا عشان كل العالم يزور مصر».

احتفالية في سانت كاترين وأخرى في أسوان

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تنظيم فعالية جديدة في سانت كاترين بعد حوالي أسبوعين، من احتفالية طريق الكباش بالأقصر، بالتعاون مع وزارة الثقاقة ومحافظة جنوب سيناء، تظهر جمال المدينة، ثم يعقبها بعد شهرين فعالية أخرى في أسوان، إضافة للاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وضع أجندة ثابتة لتنظيم احتفالية في كل محافظة

وتابع: «نتمنى وضع أجندة ثابتة لكل محافظة، نفسنا أن كل محافظة سياحية يكون فيها فعالية في تاريخ معين، مثل المدن السياحية العالمية، وإذا فاعلية الأقصر نجحت أتمنى إعلان تنظيمها سنويا».

احتفالية طريق الكباش «مش آثار بس»

وكشف الوزير عن بعض ملامح احتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، قائلا: «الفيلم التشويقي للفعالية أظهر معالم أثرية، لكن الاحتفالية مش هتكون آثار بس».

وأضاف خالد العناني، أن وزارة السياحة تسير وفق خطوات صحية لعودة السياحة الأجنبية، مؤكدا أن السياحة في مصر تزيد ولكن لم يصلوا حتى الآن إلى ما كان عليه الوضع عام 2019، وهو نفس الأمر في أي دولة أخرى بسبب كورونا.