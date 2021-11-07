7 نصائح للشراء بأقل سعر وجودة عالية.. استنى العروض

يعتبر شراء المنتجات والمستلزمات، سواء الشخصية أو المنزلية أو المكتبية، بسعر رخيص، هو مطلب لجميع الأشخاص الذين يرغبون في شراء المستلزمات بعيدا عن المبالغات في الأسعار.

وهناك العديد من الطرق التي توفر للمواطنين شراء منتجات ذات جودة عالية وجيدة، وبسعر منخفض، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي يعاني منه العالم كله.

البحث عن منتجات رخيصة بجودة مناسبة بعدة طرق

من جانبه، قال الدكتور منعم عبدالسيد، الخبير الاقتصادي، إن أغلب الأشخاص في العالم في الوقت الحالي يبحثون عن منتجات رخيصة وفي نفس الوقت ذات جودة مناسبة وجيدة وليست مضرة، وهو ما يوفره العديد من الطرق التي يمكن الاستفادة منها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية بعض النصائح التي قدمها الخبير الاقتصادي للمواطنين للتمكن من الاستفادة من الأسعار الرخيصة للسلع وذات جودة جيدة.

1- منافذ ومعارض الدولة

منافذ ومعارض البيع الخاصة بالدولة، مثل «أهلا مدارس» و«أهلا رمضان» وغيرها من المعارض التي تقام تحت رعاية الدولة، تقدم الكثير من السلع بأسعار تنافسية ومخفضة، وهي متاحة للجميع.

2- الشراء من خلال المنافذ الخاصة بالمصانع

هناك العديد من المصانع التي تقوم بعض منتجاتها داخل معارض خاصة بها، وهو ما يقلل من وجود الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يقلل من سعر المنتج.

3- الشراء من أسواق ومحلات الجملة

هناك العديد من أسواق ومحلات الجملة في مصر سواء للطعام أو الملابس أو المنتجات الأخرى، والتي تعد أحد أفضل الاختيارات لشراء منتجات بأسعار منخفضة.

4- الفصال عند شراء كميات كبيرة

يعتبر الفصال في أسعار المنتجات أمر هام، خاصة في حالة شراء كميات كبيرة من المنتج، وهو ما يتم احتسابه بسعر الجملة، لذلك يفضل شراء كميات للحصول على خصم جيد.

5- انتظار أوقات العروض

تعتبر العروض التي تقدمها المحلات والسلاسل الكبرى وغيرها، من أفضل الطرق للحصول على خصم على المشتريات مثل خصومات البلاك فرايداي، وخصومات السلاسل التجارية في المناسبات.

6- المفاضلة بين المنتجات

يقوم العديد من المنتجين بإنتاج سلعة واحدة، مثل السكر، لذلك يجب المفاضلة في أسعار السلع بين الشركات ذات العمل الواحد.

7- معرفة الأسعار من على منصات الشراء الإلكترونية

توفر هذه المنصات المنتجات بسعر أقل بسبب العروض التي تقدمها، وهو ما يعطي للعملاء خصومات جيدة.