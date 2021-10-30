البنوك تواصل تقديم العروض الحصرية في يوم الادخار العالمي

منذ أكثر من 4 سنوات تبنّت مصر استحداث مبادرة الشمول المالى فى المنطقة العربية، باستضافتها مؤتمر «تحالف الشمول المالى العالمى»، بمشاركة أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية متعددة، الذى كان برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مستهدفين تعزيز قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية وتيسير إتمام معاملاتهم المالية، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، كما سيدفع الشمول المالى عجلة الاقتصاد القومى إلى الأمام من خلال استثمار أموال الأفراد من ودائع وحسابات توفير وشهادات ادخار فى إقراض المشروعات الاستثمارية بمختلف شرائحها، فضلاً عن تعزيز كفاءة الدولة فى التحصيل الضريبى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

استمر القطاع المصرفى فى زيادة عدد مبادرات الشمول المالى على مدار السنوات الماضية، إلا أنه فى العام الحالى أعلن البنك المركزى عن إطلاقه لأول مرة 6 مبادرات للشمول المالى على مدار العام ما يجعله عام «الشمول المالى».

بدأت البنوك من شهر مارس إطلاق مبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس، ويوم الاحتفال بالأم المصرية 21 مارس، وشهد شهر أبريل فعاليات مبادرة للشمول المالى احتفالاً باليوم العربى للشمول المالى فى 27 أبريل من كل عام، وشهد أغسطس هو الآخر فعاليات الشمول المالى تزامناً مع اليوم العالمى للشباب فى 12 أغسطس، فضلاً عن إطلاق فعاليات للشمول المالى فى سبتمبر الماضى احتفالاً بعيد الفلاح المصرى.

أما أكتوبر الجارى فشهد فعاليات موسعة للشمول المالى، تزامناً مع اليوم العالمى للادخار فى 31 أكتوبر، ولم تنتهِ فعاليات البنوك بعدُ، فمن المقرر إطلاق فعاليات أخرى للشمول المالى فى ديسمبر المقبل احتفالاً بذوى الهمم.

رصد «الوطن الاقتصادى»، فى إطار توثيقه لمشاركات البنوك المصرية للاحتفال باليوم العالمى للادخار، مشاركة 32 بنكاً من البنوك العاملة فى السوق المصرية فى هذه الفعاليات، واعتمدت البنوك المشاركة فى الفعالية على إتاحة فتح حسابات مصرفية جارية أو توفير مجاناً بدون رسوم، وبدون حد أدنى للرصيد، وغيرها من المميزات التى تختلف من بنك لآخر، واختلفت فعاليات البنوك فى مجال الشمول المالى فى زمن كورونا، فأصبحت البنوك أكثر اعتماداً على المنصات الافتراضية وقنوات التواصل الاجتماعى والمواقع الرسمية للبنوك كإحدى السبل الآمنة والمؤثرة فى تعزيز المفهوم المصرفى أكثر من الوجود خارج الفروع، بينما ظلت بعض البنوك توجد خلال الفعاليات بالمناطق العامة والجامعات والأندية مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

من جانبه شارك البنك الأهلى المصرى فى مبادرة الشمول المالى للاحتفال بيوم الادخار العالمى، والذى يتيح من خلاله فتح حساب بأحد فروع البنك مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة مسبقة الدفع أو محفظة هاتف المحمول بدون أى رسوم، كما يتيح البنك فتح حسابات الشمول المالى للشركات مجاناً، وذلك للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى لا يتوافر لديها كافة المستندات، بصورة الرقم القومى وأى مستندات متاحة، وحسابات الشمول المالى للنشاط الاقتصادى لأصحاب المهن الحرة التى لا يتوافر لديها أى مستندات وتكون بصورة الرقم القومى فقط.

يحيى أبوالفتوح: البنك الأهلي يشارك في جميع مبادرات الشمول المالي ويتيح فتح الحسابات مجاناً

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يشارك فى كافة مبادرات الشمول المالى لجذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفياً بالشكل الكافى، بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفى من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، إضافة إلى مواكبة التوجه الرقمى، وذلك استكمالاً لخطة التطوير التى يضعها البنك للتوسع فى الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الشمول المالى سيدعم الاقتصاد، وسيزيد من فعالية السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن البنك الأهلى أتاح حسابات الشمول المالى لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا تتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفى، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.

كما شارك بنك مصر بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفورى مجاناً، وبالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولىّ الأمر، مع إصدار بطاقة (BM) مجاناً، وبالنسبة للعملاء من سن 21 عاماً إلى 30 عاماً يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى من البنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمى تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet فيتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى.

«المغربي»: بنك مصر يصدر بطاقات «TEENS» و«BM» و«GO» للشباب بمزايا متعددة خلال فترة المبادرة

ويرى عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القطاع المصرفى يستهدف دائماً تعزيز الادخار المحلى من خلال استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، وتقديم مزايا إضافية لأصحاب الدخول المرتفعة، حيث تمتلك البنوك أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة يتم صرفها شهرياً، كما تدعم أيضاً أصحاب الدخول المنخفضة بإصدارها أوعية ادخارية خاصة للشرائح منخفضة الدخل كمنتج «تحويشة بزيادة» الذى يقوم بدور الجمعية من خلال البنوك بفوائد مجزية.

وعلى نفس المنوال احتفل بنك القاهرة باليوم العالمى للادخار بإتاحة فتح حساب توفير مجانى وبدون حد أدنى، وفتح حساب توفير بالعملة الأجنبية للوافدين الأجانب مجاناً، وإصدار بطاقتى ميزة للخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً بدون رسوم، وتميز بنك القاهرة بالإصدار المجانى لمحفظة «القاهرة كاش».

«فايد»: بنك القاهرة يشارك في مبادرات الشمول المالي.. ويتيح قروض المشروعات متناهية الصغر رقمياً

من جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ببنك القاهرة، إن البنك يحرص على تعزيز قاعدة عملائه الجدد من مختلف شرائح المجتمع، خاصة غير المتعاملين من قبل مع المنظومة المصرفية، من خلال مشاركته فى كافة الفعاليات التى تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، معبراً عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها البنك المركزى بتبنيه وتشجيعه للبنوك للمشاركة فى مبادرات الشمول المالى.

وأضاف أنه بخلاف مشاركة البنك فى مبادرات الشمول المالى أطلق بنك القاهرة لأول مرة خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، وذلك لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالى.