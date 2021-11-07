الأوراق المطلوبة لإعفاء 5 فئات من المصروفات الدراسية بالمنيا

حددت وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عددا من الضوابط والشروط والطلبات الخاصة بإعفاء الطلاب والطالبات المستحقين للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الجاري 2021-2022، وتشمل 5 فئات هي: الأيتام، مستفيدو معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أبناء العاملين بالتربية والتعليم، البحوث الاجتماعية، أبناء المطلقات والمعيلات.

أولا: الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الإيتام

1/ صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

2/ صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

3/ صورة ضوئية من شهادة الوصاية علي الطالب أو الطالبة.

ثانيا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

1/ أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

2/ صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

3/ صورة ضوئية من سك القبض أو فيزا كارت القبض.

ثالثا: الأورق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم

1/أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

2/ صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم.

3/ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

رابعا: الأوراق المطلوبة للإعفاء لعمل بحث اجتماعي..

1/ استخراج إفادة من المدرسة تفيد أن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة وممهورة بختم المدرسة وموقعه من المدير.

2/ التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعية وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

خامسا: الأوراق المطلوبة لإعفاء ابناء المطلقات والمعيلات..

1/ صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

2/ صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

3/ صورة ضوئية من أية أوراق ثتبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

وكانت إدارة العلاقات العامة بمديرية تعليم المنيا أعلنت في وقت سابق عن بدء بث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021-2022 على قناة مدرستنا وترددها: 12303 أفقي، معدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6، على أن يتم الإعلان قريباً عن بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي.