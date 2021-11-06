«التعليم» تعلن طريقة تقييم طلاب رابعة ابتدائي مع اقتراب الامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل طريقة تقييم «طلاب 4 ابتدائي» مع اقتراب الامتحانات، التي من المقرر عقدها نهاية نوفمبر الجاري وأول ديسمبر، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارة التعليمية بالتنسيق الكامل مع المديريات، وتقيس مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، مشيرة إلى أنه تم دمج امتحانات شهر سبتمبر ونوفمبر.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن «طلاب 4 ابتدائي» يدرسون 14 مقرراً دراسياً بجانب التوكاتسو، ويتم تقييمهم من خلال مجموعة من المعايير؛ أبرزها الاختبارات والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور والتقويم التكويني وفقاً لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، مؤكدة على ضرورة ألا يقل معدل الحضور عن 80% بالنسبة للتربية الفنية والرياضية والدينية والموسيقية.

طريقة تقييم «طلاب 4 ابتدائي»

مادة اللغة العربية

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

-معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

-معيار المواظبة 5 درجات.

-الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة التربية الدينية «الإسلامية والمسيحية»

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

- الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة الرياضيات

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

-الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة العلوم

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

- الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

- الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

-معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

-معيار المواظبة 5 درجات.

-الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

-معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

-معيار المواظبة 5 درجات.

-الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة المهارات المهنية

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

- الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

مادة القيم واحترام الآخر

- معيار الاختبارات

*مخصص للشهر الأول 15 درجة.

*مخصص للشهر الثاني 15 درجة.

*مخصص للشهر الثالث 30 درجة.

- معيار المهام الأدائية يمشل 35 درجة.

- معيار المواظبة 5 درجات.

- الدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

وأوضحت الوزارة، أن التقييم في مادة القيم واحترام الآخر، تقويم تكوني يقوم المعلم من خلاله بقياس سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب.

طريقة تقييم مواد التربية الفنية والرياضية والموسيقية والتوكاتسو

يعتبر الطالب ناجحاً عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص المقررة لكل منها ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسباً في المقرر.

يتم توزيع درجات المهام الأدائية وفق الآتي:

- تخصيص 5 درجات للتخطيط الجيد.

- تخصيص 5 درجات للجدية في العمل.

- 25 درجة للمنتج النهائي.

- ويتكون المجموع الكلي من 35 درجة.

كيفية تقدير نجاح الطالب:

- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي (1-8) في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة أو المهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان.

- يوضح اللون الأزرق أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات من 85: 100 درجة، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65: 85، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50: 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم من 1: 50 درجة.