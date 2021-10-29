وزير التعليم يكشف موعد الانتهاء من تأليف مناهج «5 و6» ابتدائي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الانتهاء من تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير المقررات الدراسية وتأليف المناهج الجديدة للصفين الخامس والسادس، لافتاً إلى أن المناهج تهتم بتطوير مهارات التفكير لدى الطلاب وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«شوقي» يرد على أخطاء كتب التاريخ لطلاب الابتدائية

وعلق «شوقي» في تصريحات له على حديث أحد أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المغلوطة في منهج التاريخ في الكتب المدرسية لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي، أن الوزارة تعمل حالياً على تأليف المناهج الجديدة لطلاب الصفين الخامس والسدس الابتدائي، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من عملية التأليف قبل بداية عام 2022.

«التعليم»: وفرنا منصات تعليمية تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة عملت على تأليف مناهج جديدة بفكر جديد مختلف بداية من رياض الأطفال وصولاً للصف الرابع الابتدائي في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم للعملية التعليمية من خلال الشرح بالفيديو والأسئلة والنماذج الاسترشادية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المنصات التعليمية بها نخبة من المعلمين المتميزين في مختلف التخصصات وتبث شرحاً للمقررات الدراسية في جميع المواد، مشدداً على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة حث الطلاب على متابعتها والاستفادة منها بجانب الحضور للمدارس.

أكد، أنه هناك تعليمات مشددة لجميع المعلمين بتحميل النسخ الإلكترونية من الكتب، ومساعدة الطلاب على تطويع التقنيات الحديثة في فهم المحتوى الدراسي، موضحاً أن الوزارة كثفت من جهودها في التنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مطبقة في الفصول المدرسية كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة.