انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي 7 نوفمبر.. 250 شركة تمثل 20 دولة

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، أن فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر «TransMEA2021»، ستنطلق في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021، تحت شعار «الطريق إلى 2030»، ويقام المعرض والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الرابع على التوالي، وبمشاركة حاشدة من كبريات المؤسسات والشركات والمسئولين المحليين والدوليين في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والموانئ البحرية والبرية والمراكز اللوجيستسة والنقل النهري.

منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم في مجال النقل

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والبنية التحتية، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت 250 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية تمثل 20 دولة على المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل «Trans MEA 2021» بعد الأصداء الكبيرة التي حققها معرض ومؤتمر النقل الدولي Trans MEA على مدار انعقاده خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقالت الوزارة إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين في المعرض الذي سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كافة قطاعاته، وكذلك التجارب الناجحة حول العالم، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي ضوء تبني الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام

وأشار البيان إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد في مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها، وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، وعرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل ومشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة، مع إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء للاستفادة من هذا التطور في مجال النقل، كما سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع كبرى الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل في مصر.