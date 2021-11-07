تعيين 23 شابا واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، عيّنت 23 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 704 شباب.

صرف منح رعاية صحية لـ11 عاملا

وقال وزير القوى العاملة في بيان عنه، إنّ المديرية استخرجت 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح للرعاية الصحية لـ11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه.

إنذار 149 منشأة مخالفة

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أنّ المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية من التفتيش على 297 منشأة، وجرى تحرير إنذار لـ149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، وإعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنّه في مجال تفتيش العمل، انتهت المديرية من التفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضرا للمنشآت المخالفة.