وزير القوى العاملة: 2.8 مليون عامل حدثوا بيانتهم إلكترونيا للانتخابات

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن 2.8 مليون عامل سجلوا وحدثوا بياناتهم، على الموقع الإلكتروني للوزارة الذي خصصته الوزارة لتحديث بيانات التنظيمات النقابية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف سعفان، أن الانتخابات العمالية المقبلة 2022 / 2026؛ ستجرى لأول مرة إلكترونيا ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، تفاصيل إجراءات الانتخابات العمالية وملفات أخرى تهتم الوزارة بها.

2232 لجنة لانتخابات النقابية

وأوضح «سعفان» أن عدد اللجان النقابية العامة التي ستخوض الانتخابات المقبلة 29 لجنة عامة، ينبثق منه 1957 لجنة نقابية فرعية، 275 لجنة مهنية، بإجمالي 2232 لجنة.

وأضاف «سعفان» أن عدد اللجان التي سجلت وحدثت بياناتها في الشبكة الإلكترونية بلغ 1446 لجنة نقابية خدمية، تضم 2.8 مليون عامل، بنسبة 65%.

وبشأن مستجدات التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، فاللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، برئاسة وزير العدل لمراجعة التعديلات المطروحة، أرسلت التعديلات إلى مجلس النواب لعرضها على الجلسة العامة.

وبشأن إيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، أكد الوزير، على نجاح برنامج الربط الإلكتروني، مع وزارة العمل الليبية، وأن الفترة المقبلة، ستشهد ضخ عمالة مدربة، في مجالات معينة من بينها مجالات التكنولوجية، وهندسة التكنولوجيات، لافتا إلى أن الوزارة ستتعاون مع المنظمات النقابية وشركات القطاع الخاص لتسهيل إجراءات السفر للعمالة المرشحة إلى ليبيا.

صرف 250 ألف بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة

وأضاف «سعفان» أنه جرى إرسال لجنة مصرية متخصصة في قطاع التكنولوجيا، الأسبوع الماضي، لتوقيع بروتوكول تضمن الاحتياجات الفعلية من الجانب الليبي للعمالة المصرية، وحجمها وتخصصات المرشحين، للسفر إلى ليبيا وبشأن العمالة غير المنتظمة، أكد سعفان أن الوزارة بتوجيهات، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة على مدار الأربع أعوام الماضية، صرفت بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة حتى الآن بـ250 ألف بوليصة تأمين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة وقعت بروتوكولات مع هيئة التأمينات الاجتماعية، للتأمين على 40 ألف عامل بإحدى الشركات وجرى تسليم أول شيك تأمين لـ10 آلاف عامل.