موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. اسحب من الـATM بدون رسوم

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، ولمدة 3 أيام، لافتة إلى تجهيز المبالغ وإيداعها في حسابات صرف الموظفين قبل هذا التاريخ بعدة أيام.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 على 3 أيام

ولفتت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى توزيع المبالغ على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 بشكل قطاعي، بحيث تتلقى المرتب في اليوم الأول عدة وزارات، على أن تتلقى البقية في اليومين الثاني والثالث.

وبموجب كتاب دوري من وزارة المالية، فإن اليوم الأول، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي 33 وزارة وهيئة، يتم بعدها صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة في اليوم التالي.

يومان لصرف المرتبات للمتخلفين عن السحب

وأوضحت أن الخميس 25 نوفمبر 2021، آخر أيام صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، إذ يتلقى فيه موظفو 13 وزارة وهيئة مرتباتهم، محددة يومي الأحد والإثنين، 28 و29 نوفمبر، لمن تخلف عن ميعاد صرف المرتب في الأيام المحددة.

وناشد وزير المالية محمد معيط، موظفي الجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى، مشيرًا إلى أن المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريح الصرف.

سحب المرتبات من أي ماكينة بدون عمولة

وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 14 ألف ماكينة صراف آلي ATM منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن سحب مرتبات الموظفين من خلالها في أي وقف، خاصة أن رسوم السحب والاستعلام ملغاة بموجب مبادرة من البنك المركزي المصري.

وتشير مصادر مصرفية لـ«الوطن» إلى أن السحب من أي ماكينة حتى ولو لم تتبع البنك، لا يخضع لأي رسوم إضافية أو عمولات، بعدما مدد البنك المركزي المصري مبادرته الشهيرة لإعفاء عمليات السحب والاستعلام من الرسوم والعمولات.