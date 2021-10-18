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محمود مسلم

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

كتب:

منى السعيد
11:17 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، الأمر الذي كشفت عنه وزارة المالية المصرية عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، حيث أعلنت عن مواعيد صرف رواتب العاملين في قطاعات الدولة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وفق لبيانات وزارة المالية المصرية، وذلك في التقرير التالي:

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وبحسب الوزارة، يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 28 و29 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ويتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة 25 أكتوبر.

وكما جاء في بيان وزارة المالية، تقرر بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وحددت وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021، يومي الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وبحسب الوزارة؛ فإن مستحقات العاملين تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالبا الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا».

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