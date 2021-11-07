«السياحة» تكشف عن الخدمات الممنوع على الفنادق تقديمها

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه غير مسموح للمنشآت السياحية والفندقية تقديم الشيشة وإقامة الأفراح وحفلات الزفاف بالقاعات المغلقة حاليا، لافتا إلى أن عودة المنشآت لتقديم تلك الخدمات لن يحدث إلا بموافقة اللجنة الوزارية لأزمة كورونا والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي لن تعود إلا بعد الاطمئنان التام من وزارة الصحة على عدم تأثير الشيشة أو إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة على انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

جميع الخدمات عادت بالمنشآت السياحية عدا الشيشة

وأضاف لـ«الوطن» أن جميع الخدمات التي كانت تقدمها المنشآت السياحية والفندقية قبل جائحة كورونا عادت بالكامل لما كانت عليه عدا تقديم الشيشة والأفراح بالأماكن المغلقة، حيث مسموح حاليا بإقامة حفلات الزفاف بالقاعات المفتوحة فضلا عن إقامة الندوات والاجتماعات بالقاعات، كما عادت صالات الديسكو ومسارح المنوعات «الملاهي الليلية» للعمل من جديد، موضحا أن المنشآت السياحية والفندقية تستقبل النزلاء والمرتادين حاليا وفقا لكامل سعتها الاستيعابية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن وزارة السياحة نبهت على كل المنشآت السياحية والفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية، لافتا إلى أن لجان الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على كل المنشآت بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل تلك الإجراءات، موضحا أن المنشآت التي سيثبت مخالفتها لتلك الضوابط سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية.

وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن نسب إقبال الرواد على تناول الأطعمة بالمنشآت والمطاعم السياحية تحسن بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، لا سيما مع التراجع الشديد في نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر وارتفاع أعداد المواطنين المصريين الحاصلين على الأمصال المضادة لفيروس كورونا.