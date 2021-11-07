حملات تفتيش على منافذ الكارتة وموقف النقل الخفيف في مدينة سفاجا

شنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، عدة حملات تفتيشية على منافذ الكارتة والمواقف، وموقف النقل الخفيف بمنطقة الأشغال العسكر، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

حملات تفتيش على منافذ الكارتة والمواقف بسفاجا

وكلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمدينة لمدينة سفاجا، بشن حملات تفتيشية على منافذ الكارتة والمواقف ومتابعة العمل داخل المواقف التابعة للمدينة ومنافذ الكارتة، وتحرير محضر إثبات حالة في عجز مسئول الموقف عن قيمة التحصيل.

وأشار رئيس مدينة سفاجا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الإدارة تمكنت من المرور على منافذ الكارتة، والتنبيه على سائقي سيارات النقل الخفيف بالتواجد داخل سور المواقف للقضاء على تكدس السيارات أمام الموقف.

يأتي هذا في إطار تنفذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشن حملات تفتيشية مستمرة على منافذ الكارتة والمواقف، والتنبه بعدم تواجد السيارات خارج الأماكن المخصصة لذلك، وذلك لعدم التكدث المروري خارج المواقف.

تغيير لافتات موقف سرفيس الغردقة

من جانبه قام اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بتغيير اللافتات التي توضح أماكن خط سير السيارات بموقف السرفيس بالدهار، وذلك تيسيرا على المواطنين.

خط موصلات منتظم لطلاب جامعة الغردقة

كما وجه محافظ البحر الأحمر، بتوفير خط مواصلات منتظم لخدمة طلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، تخفيفا لمعاناة الطلاب، وذلك لعدم وجود خط مباشر لها، مما يؤثر على حضور الطلاب وانتظامهم في الدراسة، وتم تحديد مواعيد منتظمة لحركة الميكروباصات.