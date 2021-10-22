انطلاق قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 12» في سفاجا غدا

تنظم جامعة المنصورة القافلة الشاملة والمتكاملة «جسور الخير 12»، صباح غد السبت، بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر لتقديم خدماتها المتكاملة في المجال الطبي والتوعوي، استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي بدأتها جامعة المنصورة عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع.

قافلة طبية متكاملة وعلاج مجاني

وبحسب بيان القافلة، تتضمن الفعاليات توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف الأدوية من صيدلية القافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة، كما ستتضمن عدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية التي سينظمها فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية للقافلة

وذكرت أن إدارة القافلة عملت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة أعضائها وسلامة الأهالي المنتفعين من خدمات القافلة.

وتأتي هذه القافلة تأكيداً على الدور الريادي المُجتمعي الذي تقوم به الجامعة وخاصة في وقت الأزمات وإيماناً منها بتوفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وحرصاً من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.

قوافل جسور الخير لجامعة المنصورة

وسبق لجامعة المنصورة أن نظمت 11 قافلة أطلقت عليها «جسور الخير»، بدأت بمناطق نائية بوسط سيناء، ورأس سدر وطور سيناء، ومدينتي سانت كاترين ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وأهالي مدينة طور سيناء والمناطق المُحيطة بها، وغيرها من القوافل بالتعاون مع جامعة أسيوط.