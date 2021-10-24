تنظم جامعة المنصورة عددا من قوافل جسور الخير المتكاملة التي تستهدف المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا، وقد تم إطلاق القافلة رقم 12 في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وفي هذا الإطار عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق القافلة المتكاملة جسور الخير 12 لمدينة سفاجا»، حيث تقدم هذه القوافل خدماتها الشاملة في المجال الطبي والتوعوي لأهالي المدينة من جميع الفئات العمرية.

وتأتي قافلة جسور الخير 12 ضمن القوافل المتكاملة إيمانا بالدور الريادي المجتمعي لجامعة المنصورة، كما تعمل على توفير ونشر الرعاية الصحية وبخاصة في المحافظات الحدودية.

تتضمن القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة سفاجا

وتتضمن القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة سفاجا في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة.

جامعة المنصورة نظمت 11 قافلة أطلقت عليها «جسور الخير»

وهذه ليست السابقة الأولى من نوعها، فسبق لجامعة المنصورة أن نظمت 11 قافلة أطلقت عليها «جسور الخير»، بدأت بمناطق نائية بوسط سيناء، ورأس سدر وطور سيناء، ومدينتي سانت كاترين ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وأهالي مدينة طور سيناء والمناطق المُحيطة بها، وغيرها من القوافل بالتعاون مع جامعة أسيوط. تشمل القافلة أيضا العديد من الفاعليات الترفيهية مع توزيع الهدايا على الأطفال من خلال فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة.