برلماني يتهم موظف بمجلس المدينة بكسر ماسورة مياه في كفر الشيخ

اتهم المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بكفر الشيخ، موظف بمجلس مدينة العاصمة بكسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون، أحد أشهر شوارع العاصمة وتسببه في غرق الشارع وإغلاقه بعدما تحول لبركة من المياه.

وقال عضو مجلس النواب، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الموظف كسر الماسورة ولم يعد إصلاحها مشيداً بعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذين سهروا لإصلاحها وشفط المياه ومعالجة الأخطاء بعد معاناة الأهالي لساعات وغلق الشارع .

وأضاف البرلماني: «فيه ناس مش بتراعى ربنا فى عملها زي موظف مجلس المدينة اللي راح كسر ماسورة الميه لعمارة رقم 1 برج الخليفة المأمون بكفر الشيخ، كما هو موضح بالفيديو، وطبعا سيتم استخدام الوسائل الرقابية لمحاسبة المسؤل، وطبعا سابها ومشي وتسبب في إغلاق شارع الخليفة بعد أن تحول لبركة من المياه، وزى ما فيه ناس لازم نشيد بيها من عمال وفنيين شركة المياه اللي سهروا حتى الساعة 6 صباحا لمعالجة الخطأ الذى تسبب به مجلس المدينة وأيضا كل التحية والتقدير لإدارة شركة المياه الذين حضروا إلى الموقع جنبا إلى جنب العمال لتذليل كافة الصعاب حتى إنهاء المشكلة».

موظف يرد على النائب: «مكسرناش حاجه»

وتفاعل المواطنون مع المنشور، الذي أكد استخدامه الوسائل الرقابية لمحاسبة المخطئ، بينما أكد أحد موظفي المجلس ويدعي «عزت محمد»، في رده على ما نشره النائب، قائلا: «حضرتك أنا كنت في حملة إزاله بالشارع ومكسرناش حاجة دي موسير المجرى وحضرتك انزل بنفسك وشوف على أرض الوقع وتم تبليغ شركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ».