كل ما تريد معرفته عن النقل الأخضر في مصر.. وسائل مواصلات عصرية

أكدت وزارة النقل، على أن معرض ومؤتمر النقل الذكي، الذي انطلق قبل قليل، يركز على عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد في مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها، وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، وكذلك عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل ومشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.

تنفيذ وسائل النقل الأخضر صديقة البيئة

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن الوزارة تركز على تنفيذ وسائل النقل الأخضر، وأن هناك 250 شركة من المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل، مشاركة بالمؤتمر، مؤكدة على أن المؤتمر سيوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين في المعرض الذي سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كل قطاعاته، وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والإطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي ضوء تبني الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

القطار الكهربائي والمونوريل يمثلان النقل الأخضر في مصر

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، ومشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، يمثلان النقل الأخضر في مصر، لأنها وسائل مواصلات تمت على الطراز الأوروبي، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة، موضحا أنها وسائل مواصلات سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

النقل الأخضر في مصر سيعمل على القضاء على التلوث

وأضاف وزير النقل، لـ«الوطن»، أن النقل الأخضر في مصر، سيعمل على القضاء على التلوث البيئي، منوها إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، حيث أنهما سيمثلان نقله نوعية وحضارية في وسائل المواصلات في مصر.