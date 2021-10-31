وزير النقل: توريد 22 قطارا كهربائيا بتكلفة 227 مليون دولار

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، بتكلفة إجمالية 227 مليون دولار، موضحا أنه وصل نحو 6 قطارات حتى الآن، وأن أعمال تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون حدوث أي معوقات تؤثر على أعمال التنفيذ.

وزير النقل: وصول 6 قطارات لمشروع القطار الكهربائي

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي يصمم على الطراز العالمي، وسيقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب، لافتا إلى أن القطار الكهربائي يتكون من 6 عربات وتبلغ سرعته التصميمية 120كم/الساعة، موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب بعض البوابات الإلكترونية الخاصة بالتذاكر في بعض المحطات، علاوة على تركيب الشاشات في المحطات.

وزير النقل: القطار الكهربائي مصمم على الطراز العالمي ويقدم خدمات أوروبية للركاب

وأوضح وزير النقل، أنه جارٍ تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، منوها إلى أن معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي، وصلت إلى 95%، مؤكدا على أنه تم التشديد على جميع العاملين والفنيين والمهندسين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها خلال تنفيذ الأعمال، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

95% نسبة معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات

وأشار كامل الوزير، إلى أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تنفيذ ورشة القطار الكهربائي، حيث تشمل 23 مبنى، وتبلغ مساحتها 80 فدانا، منوها إلى أنها قاربت على الانتهاء، موضحا أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة، كما سيتولى إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي شركة عالمية، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة.