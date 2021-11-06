العليا الفيروسات: تطعيم الطلاب من 15 لـ18 عاما بجرعة كاملة من لقاح فايزر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، بلقاح فايزر وذلك للفئات العمرية من 15 عاما وحتى 18 عاما، منوهاً بأن الجرعة ستكون كاملة لهذه الفئة، موضحاً أن فيما يتعلق بمنح ثلث الجرعة فالولايات المتحدة طبقته على أطفالها بالنسبة للفئات العمرية من 5 لـ12 عاما، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

«العليا للفيروسات»: أمريكا منحت ثلث جرعة لقاح فايزر للأطفال أقل من 15 عاما

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر استلمت أمس جرعات من لقاح موديرنا لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهو من الحاصلين على الموافقة من قبل هيئة الدوراء الأمريكية في التعامل مع الفئات العمرية من للأقل من 18 عاما، مشيراً إلى أن هيئة الدواء المصرية وافقت على لقاح فايزر فقط حتى الآن في الاستخدام مع الأطفال.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في زيادة وحتى الآن لم نصل لذروة الموجة الرابعة

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والإسراع في التسجيل عبر موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، منوها بأن الدراسات والتحاليل التي جرت على الموجة الرابعة للفيروس أشارت إلى انتشار سلالة دليت فيروس بنسبة تصل لـ 98% من حجم الإصابات بالفيروس.