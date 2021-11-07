أسعار العمرة 2021.. البرامج الاقتصادية لن تقل عن 20 ألف جنيه

وسط مؤشرات حقيقية على قرب إصدار المملكة العربية السعودية قرارا بفتح العمرة لمصر وإلغاء قرار تعليق دخول المصريين لأراضيها، بدأت شركات السياحة المصرية في إعداد برامج العمرة وتحديد أسعارها التقريبية لحين إعلان المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة للعمرة فضلا عن إعلان وزارة السياحة المصرية ضوابط سفر المصريين للعمرة.

وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ونائب رئيس الغرفة السابق، إن أسعار العمرة 2021 ستكون متفاوتة بين الشركات، وفقا للعديد من المعايير؛ لعل أهمها تصنيف درجة نجومية الفنادق التي سيقيم فيها المعتمرون، ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة ومدة برنامج العمرة، فضلا عن الاشتراطات الطبية والصحية التي ستتضمنها الضوابط، والحد الأقصى الذي سيتم تسكينه بالفندق، إضافة إلى توقيت السفر للعمرة.

أسعار العمرة التقريبية لهذا العام

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار العمرة 2021 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تتراوح مدته من 10 إلى 15 يوما ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، فيما سيبلغ برنامج الـ4 نجوم ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، فيما سيتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم الـ30 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأعلى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي سيتم مراعاتها في التسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين للعمرة وإجراء تحاليل الـ«pcr» الخاصة بكورونا.

2800 جنيه تأمينا طبيا يدفعه المعتمرون

ومن جهته قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة 2012 لن تقل عن 22 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، موضحا أن هناك 2800 جنيه سيدفعها المعتمر المصري بداخل البرنامج وهي قيمة التأمين الطبي والخدمات الصحية التي ستجرى للمسافر منذ ركوبه للطائرة المسافرة إلى المملكة العربية السعودية وحتى عودته لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك.