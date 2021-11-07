ضبط ربع طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحال بيع الطيور والأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ حملات تفتيشية لضبط أسوق اللحوم والأسماك

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة، ما أسفر عن ضبط 30 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و11 كجم لحوم مفرومة و10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و37 كجم بانيه دجاج، و154 كجم لحوم مجمدة ومصنعة بدون بيانات «مجهولة المصدر»، و28 كجم لحوم مصنعة وكبدة، وسُحبت عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعه بدران بتكلفة

في سياق آخر، تابع محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة «بدران - جندل السفلي»، ضمن مبادرة «حياه كريمة» التي تشهدها قرى مركز الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة

وشدد محافظ الشرقية على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة، وكذلك بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

إزالة 165 تعديا على مساحة 10 آلاف متر مبان و180 فدانا

كما أعلن المحافظ، بدء تنفيذ المرحله الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملة في اليوم الأول عن إزالة 165 حالة تعد بمساحة 10 آلاف و693 متر مبان، و180 فدانا و16 قيراطا بنطاق المحافظة.