مؤشر ناسداك المجمع يغلق في «بورصة نيويورك» على ارتفاع بـ 128.72 نقطة

سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، أداء متباينا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، على ارتفاع بـ 128.72 نقطة أو«0.82%»، ليسجل 15941.05 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 31.14 نقطة

من جانبه، أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، مرتفعا بـ 19.68 نقطة«0.42»، ليحقق 4680.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 31.14 نقطة أو«0.09%»، ليسجل عند إغلاق جلسات التداول، 36126.44 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية، أمس الخميس، ارتفاع العجز التجاري الأمريكي، إلى مستوى لم يسبق له مثيلا في سبتمبر الماضي، مع تراجع الصادرات، وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع 11.2% إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار.

وهوت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، كما تراجعت صادرات السلع 4.7% إلى 142.7 مليار دولار، فيما انخفضت صادرات النفط الخام مليار دولار.

من جانبها، ارتفعت الواردات 0.6% إلى مستوى قياسي بلغ 288.5 مليار دولار، كما ارتفعت واردات السلع 0.8% إلى 240.9 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق أيضا.

«أوبك» وحلفاؤها يتفقون على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا

وفي سياق آخر، اتفقت منظمة الدول المصدرة لـ النفط «أوبك»، وحلفاؤها في اجتماع، أمس الخميس، على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر المقبل، رغم دعوات أمريكية، لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن المنظمة وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، لـ الصحفيين، إن واشنطن تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي، مضيفة إنها تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة.

من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن منظمة الدول المصدرة لـ النفط «أوبك» و حلفاءها، قرروا، أمس الخميس، مواصلة تطبيق قرار الدورة الـ19 لاجتماعهم الوزاري، بزيادة انتاج النفط بـ 400000 برميل ابتداء من أغسطس، خلال ديسمبر المقبل، موضحا أن حصة بلاده لإنتاج النفط خلال ديسمبر المقبل، ستكون بمستوى 962000 برميل يوميا، اي بزيادة 10000 برميل يوميا عن نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبه، كشف رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، أن بلاده تمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ حوالي 4 آلاف ميجاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أكثر من 60 مشروعا آخر قيد التطوير.

وأوضح أخنوش، في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لـ المناخ «كوب-26»، المنعقد في جلاسكو الإسكتلندية، أن النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، حدد 5 رهانات مستقبلية، بينها البحث والابتكار والطاقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، أمس الخميس، إن بلاده ستزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم «1.8 مليار دولار» في العام المقبل 2022، بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

«صندوق النقد» يعلن بدء المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل لـ لبنان

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق لـ لبنان بدأت، وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس في مؤتمر صحفي، أن المناقشات الفنية التحضيرية، بدأت، مضيفا أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.