«الأنفاق» تكشف موعد افتتاح القطاع الأخير من الخط الثالث للمترو

قال اللواء عصام عبدالقادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه في إطار توجه الدولة لتحول وسائل النقل الجماعي للنقل الأخضر والمستدام، جارٍ تنفيذ مجموعة من شبكة خطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفة، أولها شبكة المترو المكونة من 5 خطوط فالإضافة لخط الأول والثاني الجاري تحديثهم الآن، وجارٍ تنفيذ الخط الثالث، فقد تم الانتهاء من 24 كيلو و19 محطة من الخط الثالث، وجارٍ إنهاء القطاع الأخير من الخط والمكون من 15 محطة و17.8 كيلو، وتم الانتهاء من نحو 80% من الحفر النفقي لهذه المرحلة، والتي تبدأ من العتبة وصولا لروض الفرج شمالا وجنوبا لجامعة القاهرة، والمرحلة الأولى من هذا القطاع سيتم افتتاحها عام 2022.

الخط الرابع من مترو الأنفاق سيبدأ من مدينة 6 أكتوبر لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق خلال حديثه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، أن الخط الرابع من مترو الأنفاق سيكون خط الهرم وسيبدأ من مدينة 6 أكتوبر لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الأولى جارٍ العمل بها بطول 19 كيلو بواقع 17 محطة، ولأول مرة تقوم 5 شركات مصرية وطنية بتنفيذ هذا القطاع، مضيفا «وعدنا سيادة الرئيس ببرنامج زمني مخصوص لمحطة المتحف المصري الكبير، وسيتم الانتهاء من كل الأعمال السطحية لهذه المحطة قبل افتتاح المتحف».

الخط السادس المفاوضات جارية مع شركات عالمية كبرى بهذا المجال لتنفيذه

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق عن أن الخط السادس جارٍ الآن عمل مفاوضات ومباحثات مع شركات عالمية كبرى بهذا المجال لتنفيذه، ويبدأ من الخصوص وحتى المعادي الجديدة، مشيرا إلى وجود وسائل أخرى لربط تجمعات شرق القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر، فجارٍ تنفيذ الآن القطار الكهربائي الخفيف الذي يبدأ من عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية بطول 70 كيلو، حيث يتفرع القطار الكهربائي من مدينة بدر شمالا للعاشر من رمضان وجنوبا للعاصمة الإدارية.