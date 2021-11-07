افتتاح مدرسة «مبروك غطاطي» بتكلفة 8 ملايين جنيه بحي الهرم في الجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مدرسة «مبروك غطاطي» الرسمية للغات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه، ضمن خطة الدولة في الاهتمام بملف التعليم والتوسع في إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال محافظ الجيزة، عقب الافتتاح، إن التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب، بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب، لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع .

المدرسة تتكون من أربعة أدوار و28 فصلا

وأشار المحافظ إلى أن المدرسة تتكون من أربعة أدوار بسعة 28 فصلا دراسيا، عبارة عن 4 فصول رياض أطفال، و24 للتعليم الأساسي، ما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحي الهرم.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمة بالمدرسة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب.

وأضاف المحافظ، أن العام الدراسي الجاري شهد أيضا دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، ما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالي 1724 فصلاً دراسياً، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ الجيزة بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنطومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم بها.

إنشاء مدارس أخرى للحد من الكثافة الطلابية

وأكد محافظ الجيزة أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مدارس أخرى بعدد من القطاعات التي رُصد حاجتها لذلك، للحد من الكثافات الطلابية بها .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة، والتأكد من توفير أدوية الطوارئ اللازمة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهيرالأيدي لمواجهة فيروس كورونا

رافق المحافظ خلال الإفتتاح المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والمهندس مصطفي عبد الفراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وممدوح مبروك غطاطي، والدكتور إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب الأسبق.