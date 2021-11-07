السيسي يطمئن هاتفيا على رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة الاغتيال

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وسلام.