القوى العاملة: سفر العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال «سيستم الوزارة»

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن شهر رمضان شهد توقيع مذكرة تفاهم في زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا، بعدها التقى وزير العمل الليبي بشأن إعلان ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، مضيفا «كان أول ما بدأنا به هو الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والقوى العاملة حتى تتم كل الإجراءات بين الوزارتين ضمانا لشفافية العمل والحماية للعامل أثناء التعاقد على العمل في ليبيا».

من خلال الربط الإلكتروني ستقدم وزارة العمل الليبية طلبا لاستقدام العمالة

وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد «من خلال الربط الإلكتروني ستقدم وزارة العمل الليبية طلبا لاستقدام العمالة، بناء عليها سيتم تجهيز العمالة من خلال شركات إلحاق العمالة، ثم اختبارها، والعمالة التي ستحتاج إلى تدريب ستحصل على الجرعة التدريبية الخاصة بها، وسيتم إرسال بيان بأسماء العمال المختارين إلى وزارة العمل لإعداد العقود ثم إرسالها من خلال منظومة الربط الإلكتروني إلى وزارة القوى العاملة للتوقيع عليها واستخراج التأشيرة وإنهاء كل الإجراءات المرتبطة بسفر العمالة».

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون قانونيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة

وأكد وزير القوى العاملة، على أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون قانونيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة من أجل حماية العمالة والحفاظ على حقوقهم ولكي تكون الوزارة على علم بكل العمالة الموجودة خارج الأراضي المصرية.

أرسلنا طلبا لوزارة الخارجية لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس

وواصل وزير القوى العاملة: «أرسلنا طلبا لوزارة الخارجية لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبني غازي حتى تتعامل مع العمالة المصرية، وكل ذلك بهدف حمايتها وحصولها على جميع حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق بين الوزارتين».