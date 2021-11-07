الإحصاء: 12% زيادة في إنتاج المواد الكيميائية بقطاع الأعمال العام خلال 2019

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام والأعمال العام عام 2018-2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:

قيمة الإنتــاج الصناعي السلعي لهذا العام 303.5 مليار جنيه

- بلغت قيمة الإنتــاج الصناعي السلعي لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2018-2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وإرتفاع الأسعار.

- بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسـيج والملابس 2.9 مليار جنيه عـام 2018- 2019 مقابل 3.0 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

فيما بلغت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأهم الأنشطة الاقتصادية ما يلي:

قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 21.2 مليار جنيه

- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعــدات عـدا معدات النقل 21.2 مليار جنيه عن 2018- 2019 مقابل 22.1 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبـــة انخفاض قدرها 3.9٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيه عـام 2018-2019مقـابـــل 20.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنيه عـام 2018-2019 مقابل 9.1 مليار جنيه عام 2017-2018 بنســبة زيادة قدرها 12.0٪.

- بلغت قيمة إنتاج الـــورق 285.8مليــون جنيــــه عـــام 2018/2019مقــابل 317.1 مليـون جنـــيه عام 2017/2018بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪.