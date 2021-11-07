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محمود مسلم

الإحصاء: 12% زيادة في إنتاج المواد الكيميائية بقطاع الأعمال العام خلال 2019

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الوطن
02:50 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام والأعمال العام عام 2018-2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:  

قيمة الإنتــاج الصناعي السلعي لهذا العام 303.5 مليار جنيه

- بلغت قيمة الإنتــاج الصناعي السلعي لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2018-2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وإرتفاع الأسعار.

- بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسـيج والملابس 2.9 مليار جنيه عـام 2018- 2019 مقابل 3.0 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

فيما بلغت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأهم الأنشطة الاقتصادية ما يلي: 

قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 21.2 مليار جنيه

- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعــدات عـدا معدات النقل 21.2 مليار جنيه عن 2018- 2019 مقابل 22.1 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبـــة انخفاض قدرها 3.9٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيه عـام 2018-2019مقـابـــل 20.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنيه عـام 2018-2019 مقابل 9.1 مليار جنيه عام 2017-2018 بنســبة زيادة قدرها 12.0٪.

- بلغت قيمة إنتاج الـــورق 285.8مليــون جنيــــه عـــام 2018/2019مقــابل 317.1 مليـون جنـــيه عام 2017/2018بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪. 

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