«التعبئة والإحصاء»: 11,3% ارتفاع في قيمة الإنتاج الصناعي في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، «النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص» عن الربع الثاني «إبريل – يونيو» عام 2020، جاءت أهم المؤشرات على النحو التالي:

بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي 333,5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني «أبريل - يونيو» لعام 2020، مقابل 313,2 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7,1%.

182,2 مليار جنيه.. قيمة الإنتاج الزراعي

بلغت قيمة الإنتاج الصناعي «بدون استخراج البترول الخام وتكريره» 182,2 مليار جنيه خلال الربع الثاني «إبريل – يونيو» لعـام 2020، مقابل 163,8 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3٪.«إبريل – يونيو» لعـام 2020، مقابل 163,8 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3٪.

وأضاف الجهاز، في بيان، أن نشاط صناعة تكرير البترول وصناعة منتجات أفران فحم الكوك يساهم بقيمة 101,9 مليار جنيه بنسبة 30,4% خلال الربع الثاني «إبريل – يونيو» لعام 2020 من قيمة الإنتاج الصناعي، ويساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51,6 مليار جنيه بنسبة 15,4٪ خلال الربع الثاني «إبريل – يونيو» لعام 2020 من قيمة الإنتاج الصناعي، كما يساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41,4 مليار جنيه بنسبة 12,3% خلال الربع الثانى «ابريل -يونيو» لعام 2020 من قيمة الإنتاج الصناعي.

41,4 مليار جنيه.. قيمة المنتجات الغذائية

بلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 41,4 مليار جنيه للربع الثاني عام 2020 مقابل 36,3 مليار جنيه للربع الثاني عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13,8% بينما بلغت 39,2 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5,6%؛ لارتفاع الطلب.

صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 3,8 مليار جنيــه للربع الثاني عـام 2020 مقـابـل 2,4 مليار جنيـه للربـــع الثاني عام 2019 بنسـبة ارتفاع قدرها 57,8% بينما بلغت 2,7 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 41,1% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية تبعا لظروف جائحة كورونا.

بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 1.0 مليار جنيه للربع الثاني عـــام 2020، مقابل 0.8 مليار جنيـه للربع الثاني عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 29,2%، بينما بلغت 0,9 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع 1,6% بسبب وجود إجازة اجبارية لعدد من الشركات في ظل ازمة كرونا وتوقف التعليم.