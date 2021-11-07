ضبط مصنع ألبان غير مرخص وتحرير مخالفات لمخابز مخالفة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت الخدمية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، ومتابعة مدى التزام المنشآت الخدمية بالتراخيص اللازمة والاشتراطات البيئية والصحية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

التحفظ علي 1400 كيلو جرام مواد دهنية

من جانبه، أوضح خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، أنه خلال الحملات تم ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، حيث تم ضبط طني و700 كجم من الالبان، بالإضافة للتحفظ على 1400 كجم من المواد الدهنية، كما تم المرور على المخابز البلدية والأسواق، حيث تم تحرير مخالفات لخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، كما تم ضبط ألف كرتونة من المواد الغذائية، و375 كجم دواجن، 36 كرتونة لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 30 شيكارة سماد مجهولة المصدر.

ضبط 55 عبودة أدوية بيطرية فاسدة

وكانت الوحدة المحلية لمركز العدوة، نظمت قبل يومين حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط 55 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و300 كيلو سكر تجميع للبيع في السوق، و1050 لتر سولار، و250 لتر بنزين 80، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار البيع.