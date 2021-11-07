وكيل «أوقاف دمياط» يشدد على عدم جمع التبرعات بالمساجد

عقد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، اجتماعًا طارئًا بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، بحضور الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة.

وشدد وكيل الوزارة على عدم جمع أي تبرعات بـ المساجد سواء كانت عينية أو نقدية وعدم السماح بوجود أي صناديق تبرعات بالمساجد والالتزام بما جاء بالمنشور الوزاري رقم 373 لسنة 2021.

كما شدد على متابعة المساجد والتأكد من نظافتها وتطهيرها وتعقيمها والمرور المستمر على دورات المياه، ومتابعة أسطح المساجد والتأكد من نظافتها وإزاحة الأمطار من عليها فورا حال حدوث ذلك.

عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم

ووجه «سلامة»، بضرورة عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم وعدم ترك المساجد لأي جمعيات أو جماعات، والالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وكان الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أصدر قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الإلتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.