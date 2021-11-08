كورونا فى مصر.. استمرار تدفق شحنات جديدة من اللقاحات

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان متعلقة بمستجدات كورونا فى مصر عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت التقارير إن معدل الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 84.5%، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام وعدم التكدس ومساعدة الدولة فى عملية التطعيمات بلقاح كورونا.

وأكدت التقارير أن هناك ارتفاعا فى أعداد مصابي فيروس كورونا فى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، مؤكدة اختلاف الموجة الرابعة لفيروس كورونا عن باقي الموجات الثلاثة السابقة، مشيرة إلى أن معظم إصابات فيروس كورونا داخل العزل المنزلى، ولا توجد حالات شديدة الحرج أو تحتاج إلى رعايات ويرجع ذلك إلى عامل اللقاح.

لقاحات كورونا فى مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وأمنة ولا داعى للخوف أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية قالت جميع الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع بسيط، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول فى غضون يومين لا أكثر.

وأكدت الوزارة أن مصر تمتلك حميع اللقاحات التى يتم الإعلان عنه واعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، وقالت الوزارة إن هناك تدفقات من شحنات لقاحات كورونا تصل مصر بشكل منتظم، لافتة إلى وصول شحنتين من لقاح مورودنا وأيضا شحنة جديدة من لقاح فايزر خلال الأسبوعين الماضيين.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، أكدت وزارة الصحة أن مايقرب من 26 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا في مصر بالجرعتين، لافتة إلى أنه قريبا سيتم أخذ لقاح كورونا بدون حجز مسبق على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.