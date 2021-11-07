«الصحة» توضح خطورة حساسية البيض على الأطفال وتحذر من مصل الإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان موانع تلقي مصل الإنفلونزا، وقالت الوزارة إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدا، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وحددت الوزارة موانع تطعيم الإنفلونزا وهي من لديهم حساسية من البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوي «جنتاميسن» في حالة الـInfluvac، و«نيومايسين» في حالة الـVaxigrip المصابين بمتلازمة Guillain-Barré Syndrome، لافتة إلى أن المصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5، ينتظرون حتى انخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون اللقاح.

خطورة حساسية البيض على الأطفال

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن حساسية البيض للأطفال متتشرة بين الأطفال ويمكن أن تستمر لمدة يوم أو يومين وهناك أطفال تستمر لديهم لمدة سنوات، لافتا إلى أن أعراض حساسية البيض والتي تتمثل في التقلصات في المعدة والقئ والغثيان والتهاب الجلد وهو العرض الأكثر شيوعا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سبب حساسية البيض هو رد الفعل من الجهاز المناعي، والنظر إلى البيض على أنه بروتين ضار للجسم.

حساسية البيض على الأطفال

وتابع المصدر أن هناك مجموعة من المخاطر التي قد يسببها حساسية البيض على الأطفال وتتمثل في تعرض الأطفال المصابين بهذا النوع من المرض إلى الإصابة بحساسية تجاه الطعام مثل الحليب أكثر من الذين لا يعانون من مشاكل جلدية، والتعرض للإصابة بالربو، مشيرا إلى أنه مع تقدم العمر تقل احتمال حدوث تفاعلات تحسسية تجاه الطعام.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وقالت في منشور توعوي لها الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة، وفي بعض الأحيان قد يعاني بعض الأشخاص من صداع أو حمى أو غثيان أو آلام في العضلات، وفي حالة وجود مشاكل نزيف يعطي التطعيم تحت الجلد وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.