توزيع 143 ألف كارت «ميزة» على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يجرى توزيع عدد 142743 كارت «ميزة» جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

توزيع كروت تكافل وكرامة

أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تتم من خلال الإدارات والوحدات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي تشهد توزيع كروت الفيزا على مستحقيها.

من جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي أنه ورد للمديرية 72604 كارت «ميزة» لمستفيدي برنامج تكافل، و70139 كارت لمستفيدي برنامج كرامة، بإجمالي 142743 كارت جديد لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعيه بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت «ميزة» يعتبر كارتا بنكيا يمكن التعامل به من خلال ماكينات «ATM» لإجراء عمليات السحب والإيداع، وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه، دون تحمل المواطن أي تكلفة مالية وعدم الاقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.