رئيس المفوضية يعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة من المقرر أن يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما تستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في ليبيا.

فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في ليبيا

وأكد «السايح»، أن هذه الانتخابات هي بمثابة أول عملية انتخاب رئيس في ليبيا منذ استقلالها، داعيًا كل من الناخبين والمرشحين والعاملين في المفوضية إلى تحمل مسؤولية هذه الانتخابات، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تفاصيل إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

وفى السياق ذاته، أوضح «السايح»، أن المفوضية سوف تلتزم بالإجراءات واللوائح التنظيمية، التي ستنشرها المفوضية عبر موقعها الرسمي، كما يسمح لكل مرشح للإطلاع على هذه اللائحة والمستندات المطلوبة لقبول الترشح، وذلك ليكون المرشح على دراية كافية بشروط الترشح للانتخابات.

وأكد «السايح»، أن هناك اختلاف في شروط الترشح لكل من الانتخابات الرئاسية و البرلمانية بالإضافة إلى اختلاف المدة الزمنية لكل منهما.

الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط خلال تصريحات تليفزيونية، الأيام الماضية، أن هناك دولًا تنفذ الانتخابات خلال أسابيع وليس أيام وقد تلجأ ليبيا لهذا.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب على القوتين الموجودتين في ليبيا، استمرار التوافق، والذي يقود إلى الانتخابات السليمة وظهور الشرعية الجديدة، لافتًا إلى عدم لا وجود أي توقع بحدوث صدام عسكري محتمل في ليبيا.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلًا: «لم نتطرق إلى شروط المرشحين للرئاسة و ل يتم رفض لأي إنسان منتمي لأي تيار كما ظهرت تيارات مصرية حاولت تجريد بعض المصريين من أهليتهم في عام 2011 و2012».