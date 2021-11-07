محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة الإنترنت بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، بمدينة المنيا الجديدة، حيث تابع المحافظ سير العام الدراسي بالمدرسة، وتفقد عددا من الفصول والأبنية والمنشآت.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس خالد نايف رئيس مدينة المنيا الجديدة وعبدالرحمن عليوة مدير المدرسة.

«المتفوقين» مدارس فريدة تواكب التطورات التعليمية

وأكد المحافظ أن مدرسة المتفوقين تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، لافتا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لم تدخر جهدا لتطوير العملية التعليمية، في إطار الاهتمام بالمواطن المصري ومواكبة التطورات العالمية، وتخريج أجيال واعية ليصبحوا علماء مصر في المستقبل.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمدرسة الفصول والمعامل وغرف الإقامة واستمع لفريق العمل بالمدرسة، كما عقد لقاءا مع الطلاب ، للوقوف على أهم احتياجاتهم ومتطلباتهم لدعم العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه المحافظ رئيس مدينة المنيا الجديدة ووكيل وزارة التعليم والأبنية التعليمية، بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة وجميع المتطلبات الخاصة بالعملية الدراسية من وسائل نقل للمدرسة ومكتبة ودعم جميع الأنشطة بها وحل مشكلة الانترنت، مع رفع تقرير مفصل حول انتظام العملية الدراسية بها.

الفصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية ومطاعم ومطابخ

وتضم المدرسة 104 طلاب، وتشمل المدرسة فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.