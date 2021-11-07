ضبط 31 مخالفة لعدم تطبيق إجراءات كورونا في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 31 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية، للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن مدى الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والمستمرة والمرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تطبيق الغرامات الفورية وتحرير محاضر بالواقعة.

تحرير 26 محضرا لعدم ارتداء الكمامة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أنه تم خلال الحملة المرور على وسائل النقل العام وكافة القطاعات الخدمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 26 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، و5 محاضر لعدم تطبيق معايير النظافة، 6 مخالفات اشغال الطريق، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بمدينة مطاي

وكانت الوحدة المحلية لمركز مطاي، نظمت حملات على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت الخدمية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، ومتابعة مدى التزام المنشآت الخدمية بالتراخيص اللازمة والاشتراطات البيئية والصحية، حيث تم ضبط طني و700 كجم من الألبان بمصنع غير مرخص، وتم التحفظ على 1400 كجم من المواد الدهنية، كما تم المرور على المخابز البلدية والاسواق، حيث تم تحرير مخالفات لخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.