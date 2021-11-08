النقل: استخدام الكارت الذكي سيكون في المترو والسكة الحديد والمونوريل

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية واضحة، في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، لافتا إلى أن تطبيق الكارت الذكي، لاستقلال وسائل المواصلات الجماعية سيكون قريبا، علاوة على استخدام الكارت الذكي في العبور من البوابات الإلكترونية، التى سيتم تركيبها في محطات السكة الحديد، لمواجهة الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطار.

وزير النقل: الكارت الذكي سيتم استخدامه في استقلال المترو وقطارات السكة الحديد والمونوريل

وقال الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الكارت الذكي سيتم استخدامه في استقلال مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد والمونوريل والقطار الكهربائي وأتوبيسات النقل العام، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أنه سيتم برمجة الكارت الذكي، حتى يسمح لعبور ركاب السكة الحديد، إضافة إلى القضاء نهائيا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وزير النقل: الكارت الذكي سيعمل على حل مشاكل عديدة تواجه الركاب

وأضاف وزير النقل، أن الكارت الذكي الموحد، عند تطبيقه، سيعمل على حل مشاكل عديدة تواجه الركاب، منها عدم الوقوف أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، مؤكدا أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، لم ولن تسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، منوها إلى أن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على المتهربين من دفع تذكرة القطارات، تبدأ بـ15 جنيها وتصل إلى 50 جنيها، حسب نوع القطار.

عطية: الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية داخل محطة قطارات الجيزة

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عطية، رئيس شركة «ترانس إي تي»، إحدى الشركات المملوكة لهيئة السكة الحديد، أنه تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية داخل محطة قطارات الجيزة، منوها إلى أن الركاب سيستخدمون الكارت الذكي في عبور هذه البوابات، وذلك للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

عطية: توريد 250 ماكينة بوابات ذكية للمحطات الرئيسية بالسكة الحديد

وأشار «عطية»، خلال انطلاق الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر «TransMEA2021»، أمس، إلى أنه سيتم توريد 250 ماكينة بوابات ذكية للمحطات الرئيسية بالسكة الحديد، وأنه تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات الخاصة الذي يشمل تركيب البوابات الإلكترونية داخل 4 محطات رئيسية وهي: رمسيس - الجيزة - سيدي جابر- الإسكندرية، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة تنفيذ المشروع وأولويات التنفيذ داخل المحطات.