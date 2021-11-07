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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:15 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بأنه شخصية تعشق الحرية، ولا تحب القيود التي يفرضها عليها المجتمع أو الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. اليوم يساعدك الفلك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

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