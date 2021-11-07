حظك اليوم برج الجدي الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يرغب مواليد برج الجدي في الهدوء والابتعاد عن المشاكل، لكنه قد يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك!

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا، ومن المهم أن تتجنب التعالي ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.