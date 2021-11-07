حظك اليوم برج الحوت الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت
تعد الرومانسية من أبرز الصفات المميزة التي يتحلى به مواليد برج الحوت من الرجال والنساء، فهم معروفون ببحثهم الدائم عن الحب والحبيب، وهو بارع في كسب محبة وتعاطف الآخرين، ومعرفة ما يريد وكيف يصل إليه في أسرع وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت مهنيا
القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.
حظك اليوم برج الحوت عاطفيا
الفلك يدعوك طوال الوقت أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.