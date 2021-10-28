4 بنوك تعلن عن مجموعة من الوظائف الشاغرة تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن وظيفة في القطاع المصرفي، فرصتك أصبحت متاحة، حيث أعلنت مجموعة من البنوك التي تعمل في السوق المصري عن الوظائف لحديثي التخرج وذوى الخبرة في العمل بالقطاع المصرفي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه الوظائف:

- وظائف بنك مصر

يحتاج بنك مصر متخصص في وظيفة قائد فريق تقني، واشترط البنك في المتقدم للوظيفه أن يكون لديه خبرة 8 سنوات في تطوير واجهة الويب، وأن يكون قادرًا على المساعدة في اتخاذ قرارات الهندسة على مستوى الفريق والمنتج، و أن يكون على دراية بأنماط تصميم Android لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

وأوضح البنك أن المتقدم للوظيفة سيصبح مسؤول عن إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق، والتعاون مع مهندس البرمجيات، وتوجيه فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة، ويكون مسؤولا عن التصميم الفني للمنتج، والانخراط في البرمجة لمساعدة الفريق على ذلك.

وظائف بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة أحتياجه لمدير فريق، واشترط في المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من شهادات، ويكون المتقدم لديه خبره 4 سنوات من الخبرة في منصب مماثلًا، وأن يكون على دراية كاملة بأساسيات الأمان SEC401 وحاصل على شهادة GSEC اختيارية، وكشف التسلل في العمق SEC503 وشهادة GCIA الاختيارية، أن يكون حاصلا على تدريب خط الأساس الأمني، وأساسيات الأمان المتقدمة والتعامل مع الحوادث.

مسؤوليات الوظائف

- التنشيط ومراقبة العاملين والموظفين في فرع البنك.

- إنتاج ومراجعة مقاييس الأداء التشغيلي.

- زيادة الفعالية والكفاءة.

- نشر الشغف والدفع للعمل في قسم الشركات الناشئة مع إمكانية تحقيق نمو كبير في النطاق والخدمات.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى الحساب الرسمي لبنك القاهرة على موقع التوظيف «لينكد إن».

-التجاري الدولي CIB

البنك التجاري الدولي CIB اعلن احتياجه لمهندس أمن معلومات ومدير مشروعات عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وقال البنك إن من شروط التقدم لهذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو ما يعادلها، وخيرة لا تقل عن 2-4 سنوات في خدمات البنية التحتية وإدارة التخزين.

بنك كريدى أجرى كول

أعلن عن احتياجه لـ«ظيفة مندوب مبيعات مباشر».. واشترط البنك أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر بما فيه الكفاية

- أن يكون لديه القدرة على العمل من خلال الفريق

- أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط - أن يكون قادر على العمل الجاد.