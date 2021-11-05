المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا عجوزا في الدقهلية  

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، بمعاقبة عاطلين أحدهما هارب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية؛ لارتكابهما واقعة سرقة عجوز بالإكراه، التي تعمل لديها شقيقة أحدهما بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشار إيهاب مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور ، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وحسين عبد اللطيف في القضية رقم 1541 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 354 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال «مجدي . ط. أ» محبوس، 26 سنة، صنايعي ستائر، ومقيم بمنطقة عزبة الشال بالمنصورة، و«خالد .م.ع»، هارب، ومقيم بمنطقة عزبه الشال بالمنصورة؛ لأنهما في يوم 10 / 2 / 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، سرقا «مصوغات ذهبية - مستندات ملكية مبلغ مالي»، مملوكين للمجني عليهما (سعاد محمد عبدالوهاب الكاشف)، 65 عامًا، مدرسة بالمعاش، ومقيمة بشارع المضرب منطقة عزبة الشال بالمنصورة.

أقوال المجني عليها أمام النيابة

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بالمتهم يستل نفسه من خلف باب إحدى الحجرات - المطبخ - وينقض عليها معتديًا عليها بالضرب بالأيدي والسلاح الأبيض «سكين» وأحدث بها عدة إصابات، فخارت قوتها الواهنة وارتطمت أرضًا مغشيًا عليها، وما أن عاد إليها رشدها وجدت المتهم الأول أمامها واستمر في التعدي عليها، وتمكن من الوصول إلى مكان احتفاظها بالمبالغ المالية والمصوغات الذهبية خاصتها، حال قبـوع المتهم الثاني خارج المسكن ليرمق له الطريق وتمكنا من الفرار.