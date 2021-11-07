عرض «Hitman’s Wife’s Bodyguard» على OSN

تقدّم OSN حملة بعنوان «متجدد دائمًا»، تتمثل في إطلاق محتوى جديد كل 24 ساعة، وتشير دراسة استطلاعية أجرتها شركة «بي دبليو سي» (PwC) إلى أن أكثر من 62% من متابعي البرامج التلفزيونية، يجدون صعوبة في إيجاد شيء ملائم لمشاهدته.

osn تعرض Hitman’s Wife’s Bodyguard

وتأتي OSN بهذه الحملة غير المسبوقة، لتقدم للمتابعين عبر تطبيق البث الخاص بها، OSN Streaming، طريقة مبتكرة للعثور دائمًا على أفضل الأفلام والمسلسلات لمشاهدتها من مجموعة من المحتوى الجديد كليًا.

وأظهرت الدراسة، أن لدى المشاهدين شهية دائمة للمحتوى الجديد؛ إذ أفاد 55% من الفئة المستطلعة آراؤهم، بأنهم يبحثون عن فيلم أو مسلسل جديد لمشاهدته مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن 83% منهم، يفعلون ذلك عدة مرات في الشهر.

أكّد نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني في OSN، في بيان، أن عادات المشاهدة قد تغيرت في بيئة ما بعد الجائحة، بعد أن أمضى المشاهدون شهورًا متصلين بمنصات البث، مشيرًا إلى أن شهيتهم وصلت إلى حدّ البحث الدائم عن محتوى جديد.

وقال: «أعددنا باقة متميزة من البرامج الترفيهية خصيصًا لحملة متجدد دائمًا، من شأنها أن تلبي رغبات المشاهدين وتسرّ أذواقهم».

نيك فوروارد: أعددنا باقة متميزة من البرامج الترفيهية

ويلعب المحتوى دورًا مهمًا في حياة الأفراد، ويُنتظر أن يُهيمن المحتوى الجديد في الوقت الراهن، لا سيما الذي يتناول موضوعات تثير الروابط العاطفية، الأمر الذي لطالما تميّزت به العلامات المنطوية تحت OSN. وسيتضمن المحتوى الجديد الذي تقدمه الشبكة الأفلام والمسلسلات التالية المثيرة للاهتمام خلال شهري نوفمبر وديسمبر

فيلم Hitman’s Wife’s Bodyguard، من إخراج باتريك هيوز، والفيلم الزاخر بالأحداث The Croods: A New Age، الذي يشارك فيه بعض أفضل الممثلين بأصواتهم