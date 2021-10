OSN تعرض «The Child’s Play وThe Amityville Horror» بمناسبة الهالوين

تعتزم OSN عرض مجموعة من أفضل الأفلام العائلية وأفلام الكبار بمناسبة «الهالووين»، وذلك على منصاتها.

وتتراوح الأعمال المقرر عرضها في الهالووين بين الكلاسيكيات المعروفة مثل «The Child’s Play وThe Amityville Horror»، والأعمال الأحدث مثل The Ring (2002).

وبوسع الأطفال أيضًا قضاء ليلة «هالووينية»مع أفلام مميزة مثل The Addams Family (2019) وThe Addams Family (1991) وAddams Family Values وSalma’s Big Wish وThe Book of Life وFrankenweenie.

The Addams Family عُرض في العام 1991

من ابرز الافلام المعروضة، فيلم «The Addams Family» غريب الأطوار، وذلك منذ جزئه الأول الذي عُرض في العام 1991.

ولعلّ أفراد هذه العائلة يحتضنون الأشياء المخيفة، ولكن تجمع بينهم رابطة وطيدة ويتمتعون بشخصيات جذابة إلى حدّ بعيد، وبوسع متابعي OSN الاستمتاع بمشاهدة الأجزاء الكاملة لعائلة آدمز والتي تعود للأعوام 1991 و1993 و2019

The Book of Life (كتاب الحياة) مناسب للكبار والصغار

وتعرض OSN عبر تطبيقها فيلمَ رسوم متحركة جميلًا آخر، هو The Book of Life (كتاب الحياة)، المناسب للكبار والصغار، والذي يروي حكاية فولكلورية ملحمية عائلية رائعة من شأنها أن تجذب المتابعين من جميع الثقافات. وتدور أحداث الفيلم حول الشاب مانولو الذي يسعى محتارًا بين تحقيق توقعات عائلته واتباع قلبه، فينطلق في مغامرة تمتد عبر ثلاث عوالم رائعة حيث يجب أن يواجه مخاوفه.

تدور أحداث فيلم Child’s Play حول أم عزباء تهدي ابنها دمية في عيد ميلاده، لتكتشف أنها مسكونة بروح قاتل متسلسل. قدّم هذا الفيلم لأول مرة شخصية الدمية "تشَكي" سيئة السمعة، والتي ستجعل المتابع ينظر بنوع من الشك إلى ألعاب الأطفال.

يُبقي فيلم The Ring (2002)، الذي يُعرض على تطبيق OSN Streaming، مستوى التشويق والرعب مرتفعًا في هذا الهالووين، حيث يصوّر قصة صحفي يحقّق في شريط فيديو ملعون، يبدو أنه يتسبب في موت أي شخص بعد أسبوع من مشاهدته. الفيلم من بطولة نعومي واتس ومارتن هندرسون وبريان كوكس.