ضبط سائق هدد 5 أشخاص بـ«طبنجة صوت» في الدرب الأحمر: صدم سيارة وهرب

تمكّنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية، أطلق منها أعيرة نارية، وذلك على أثر حادث تصادم شهدته منطقة الدرب الأحمر، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهم هرب عكس الاتجاه خوفا من ضبطه

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات الواقعة عقب تلقي بلاغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام قائد سيارة وبرفقته 4 أشخاص آخرين، بملاحقة سيارة على الطريق العام؛ حيث قام قائدها بإطلاق عيار ناري من «طبنجة صوت» كانت بحوزته، وعند مشاهدته رجال الأمن قام بالدوران سريعًا بسيارته والسير عكس الاتجاه وتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.

المتهم أحدث تلفيات بإحدى السيارات وفر هاربا

وأوضحت التحريات الأولية، أنَّّ مستقلي السيارة الأولى فوجئوا بقيام قائد السيارة الأخرى بالاصطدام بهم أثناء سيرهم عبر الطريق، مما نتج عنه حدوث تليفيات للسيارة ولاذ بالفرار، فأسرعوا لملاحقته وتمكّنوا من إيقافه وعند الإمساك به أشهر سلاح ناري كان بحوزته وأطلق أعيرة نارية في الهواء، وفرّ هاربًا.

وبعد إجراء الفحص، تبين أنَّ المتهم صاحب السيارة الأخرى مقيم بمحافظة الإسماعيلية وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابساتها.